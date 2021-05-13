İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi - Son Dakika

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere yönelik saldırısı Bağcılar'da protesto edildi.

Bağcılar Meydan'da bir araya gelen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) üyeleri, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Saldırlar sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından HÜDA PAR İstanbul İl Başkan Yardımcısı Seyfullah Sivi grup adına basın açıklaması yaptı.

Sivi, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerin yanında olma çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından protesto sona erdi.