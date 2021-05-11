İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı Çorum'da protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi.

İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi. Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla basın açıklaması ve araç konvoyuyla Müslümanlara yapılan saldırıları kınadı. Saldırıda yaralanan ve durumu ağır olan Filistinliler için de dualar edildi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı Tekin Çınar, Mescid-i Aksa'nın barışın, dinin, İslam'ın ve Müslümanların mabedi olduğunu belirtti.

"Zulüm değil adalet hakim olacak"

Çınar, "Bununla birlikte bu kutsal mabed barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki Kudüs Filistin'dir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. ve herkes şunu görecek ki Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, Siyonist işgalden Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak. Aksa'da Siyonist postal izleri temizlenecek, insanlık ve Müslümanlar ve onlara kulak veren devletler hem küresel hem de diplomatik intifada başlatacaklar. Biz buna varız" dedi.

"Siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir"

Tüm sivil toplum kuruluşlarına ve adalet arayışı içinde olan her kesime bu mücadele de yerini alması için bir çağrı da bulunduklarını ifade eden Çınar, "Kudüs'te adalet bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. Mescidi Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı Siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir" ifadesini kullandı. - ÇORUM