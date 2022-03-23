İsrail'in, Mısır'a F-15 savaş uçağı satması için ABD'ye çağrı yaptığı iddia edildi - Son Dakika
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İsrail'in, Mısır'a F-15 savaş uçağı satması için ABD'ye çağrı yaptığı iddia edildi

23.03.2022 23:22
İsrail'in, Mısır'a F-15 savaş uçağı satması için ABD'ye çağrı yaptığı iddia edildi

İsrail'in ABD yönetimine Mısır'a F-15 savaş uçağı satması için çağrı yaptığı öne sürüldü.

İsrail'in ABD yönetimine Mısır'a F-15 savaş uçağı satması için çağrı yaptığı öne sürüldü.

Axios internet haber sitesinin İsrailli güvenlik kaynaklarından aktardığı haberde, İsrail'in, ABD yönetimini, Mısır ile F-15 savaş uçaklarının satışını kapsayacak bir silah anlaşmasını onaylaması için teşvik ettiği belirtildi.

Adları belirtilmeyen İsrailli iki üst düzey savunma yetkilisine dayandırılan haberde, Tel Aviv yönetiminin, son yıllarda Mısır ile ilişkilerini derinleştirdiğine ve Washington ile Kahire arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlama amacında olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, İsrail'in F-15 anlaşmasına vereceği desteğin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kongre üyelerinin anlaşmayı onaylamalarına ikna etmesi için önemli ölçüde yardımcı olabileceği vurgulandı.

ABD ve Mısır arasında uzun yıllar sonra F-15 adımı

ABD'nin, Mısır ile uzun yıllardır yürütülen müzakerelerin ardından Kahire yönetimine F-15 savaş uçağı satışını öngören bir silah anlaşması yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Bu kapsamda, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, 15 Mart'ta ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne yaptığı açıklamada, ülkesinin uzun bir aradan sonra Mısır'a F-15 tedariki yapmayı planladığını bildirmiş ancak uçak sayısı ve teslimat tarihini açıklamamıştı.

Müzakere süreci Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek dönemine kadar uzanan F-15 anlaşmasının yürürlüğe girmesi için ABD Kongresi ve Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı 26 Ocak 2022'de Biden yönetiminin, Mısır'la 12 adet Lockheed Martin C-130J Super Hercules nakliye uçağının yanı sıra 2,2 milyar dolarlık teçhizat ve yaklaşık 355 milyon dolar değerinde hava savunma radar sistemlerinden oluşan bir silah anlaşmasını onayladığını duyurmuştu.

Mısır'la F-15'lere ilişkin yapılması muhtemel bu ikinci anlaşma, CENTCOM Komutanı McKenzie'nin 9 Şubat'taki Kahire ziyaretinin ardından gündeme geldi.

Ukrayna'da savaşın yaşandığı bir dönemde söz konusu F-15 satışının gündeme gelmesi, ABD'nin, Rusya ile iş birliği içinde olan bölgedeki en önemli müttefiki Mısır'ın sempatisini kazanma çabası olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in, Mısır'a F-15 savaş uçağı satması için ABD'ye çağrı yaptığı iddia edildi - Son Dakika


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