İsrail'in müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli genç Malik Hamdan için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

İsrail güçlerinin Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahale etmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Filistinli Malik Hamdan için cenaze töreni düzenlendi. Nablus kentine bağlı Salim beldesinde düzenlenen törene yüzlerce Filistinli katıldı. Filistinliler, Hamdan'ın naaşını omuzlarında taşıyarak kabristana kadar sloganlar atarak ilerledi.