İsrail'in Naaşını Alıkoyduğu Filistinlinin Cenaze Töreni
1 saat önce
İsrail askerleri tarafından aralık ayında vurularak şehit edilen Filistinlinin naaşı 40 gün sonra ailesine teslim edildi.
İsrail
askerleri tarafından aralık ayında vurularak şehit edilen Filistinlinin naaşı 40 gün sonra ailesine teslim edildi.
İsrail güçlerinin "aracıyla askerlere saldırdığı" iddiasıyla şehit ettiği Filistinli Hamdan el-Arda'ya (60) naaşın tesliminin ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenin kentinde düzenlenen törene yüzlerce Filistinli katıldı. Arda'nın naaşı, Cenin kentinin Arabe beldesinde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.
Filistinli Hamdan el-Arda, Aralık
2018'de El-Bire kentinde "askerlere aracıyla saldırdığı" iddiasıyla İsrail güçlerince şehit edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:56 Kaynak: AA
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