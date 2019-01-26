Son Dakika Haberleri: İsrail'in Naaşını Alıkoyduğu Filistinlinin Cenaze Töreni

İsrail'in Naaşını Alıkoyduğu Filistinlinin Cenaze Töreni

1 saat önce

İsrail askerleri tarafından aralık ayında vurularak şehit edilen Filistinlinin naaşı 40 gün sonra ailesine teslim edildi.

İsrail'in Naaşını Alıkoyduğu Filistinlinin Cenaze Töreni, System.String[]
İsrail askerleri tarafından aralık ayında vurularak şehit edilen Filistinlinin naaşı 40 gün sonra ailesine teslim edildi.

İsrail güçlerinin "aracıyla askerlere saldırdığı" iddiasıyla şehit ettiği Filistinli Hamdan el-Arda'ya (60) naaşın tesliminin ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenin kentinde düzenlenen törene yüzlerce Filistinli katıldı. Arda'nın naaşı, Cenin kentinin Arabe beldesinde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Filistinli Hamdan el-Arda, Aralık 2018'de El-Bire kentinde "askerlere aracıyla saldırdığı" iddiasıyla İsrail güçlerince şehit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Aralık, İsrail, Güncel
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