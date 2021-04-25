İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık 3 yıl sonra teslim ettiği Filistinli çocuk defnedildi - Son Dakika

İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık 3 yıl sonra teslim ettiği Filistinli çocuk defnedildi

25.04.2021 16:15
İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık 3 yıl sonra teslim ettiği Filistinli çocuk defnedildi, System.String[]

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de şehit ettiği ve naaşını vefatından yaklaşık üç yıl sonra teslim ettiği 16 yaşındaki Filistinli çocuk toprağa verildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de şehit ettiği ve naaşını vefatından yaklaşık üç yıl sonra teslim ettiği 16 yaşındaki Filistinli çocuk toprağa verildi.

Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan Yusuf Ebu Cezer'in cenaze namazı Refah kentindeki Bilal bin Rabah Camisi'nde kılındı.

Cenaze törenine katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak, "savaş suçlusu" İsrail'in yargılanması çağrısında bulundu.

Filistinli çocuğun cenazesi, törenin ardından kent mezarlığına defnedildi.

İsrail makamlarının 3 yıldır elinde tuttuğu Cezer'in naaşı, perşembe günü, Beyt Hanun'daki İsrail kontrol noktasında anne Ebu Cezer ve Mizan İnsan Hakları Merkezi avukatına teslim edilmişti.

Gazze'nin Refah kentinin doğu sınırında 29 Mayıs 2018'de barışçıl gösterilere katılan Filistinli çocuk, İsrail askerlerini açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

Mizan İnsan Hakları Merkezi verilerine göre, Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı 30 Mart 2018'den bu yana İsrail, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 22 Filistinlinin naaşını elinde tutuyor. Merkez, şu ana kadar bu Filistinlilerden 3'ünün naaşının ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Eylül 2019'da İsrail askeri komutanına Filistinli şehitlerin cesetlerini alıkoymak ve onları gelecekte "müzakere kartı" olarak kullanmak amacıyla geçici olarak defnetme yetkisi veren bir karar çıkarmıştı.

İsrail, Savaş, Şehit, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık 3 yıl sonra teslim ettiği Filistinli çocuk defnedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Slimani, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu: Ayrıldıktan sonra zirve yaptım ve Mourinho beni transfer etmek istedi Slimani, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu: Ayrıldıktan sonra zirve yaptım ve Mourinho beni transfer etmek istedi Real Madrid, Milan'la anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu ile temasa geçti Real Madrid, Milan'la anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu ile temasa geçti Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı Biden'in skandal Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı         
16:05
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı         
15:26
Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu         
15:22
Şenol Güneş, Milli Takım'a şarkı yapması için Tarkan'a seslendi Şenol Güneş, Milli Takım'a şarkı yapması için Tarkan'a seslendi         
14:32
Vebitcoin CEO'su ve eşinin, 'baron' ve 'hanımağa' lakaplarıyla yasa dışı bahis çetesi yönettiği ortaya çıktı Vebitcoin CEO'su ve eşinin, 'baron' ve 'hanımağa' lakaplarıyla yasa dışı bahis çetesi yönettiği ortaya çıktı         
13:27
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi         
12:53
Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı         
11:43
İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı         
10:27
Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi         
09:45
Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı         
09:39
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti         
09:09
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş         
17:19
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 16:25:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık 3 yıl sonra teslim ettiği Filistinli çocuk defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei