İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim ettiği Filistinli defnedildi - Son Dakika

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği ve naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim ettiği Filistinli toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, 5 Şubat'ta, yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı iddia edilerek öldürülen 34 yaşındaki Halid Mahir Nevfel için Ramallah'ta cenaze töreni düzenlendi.

Ramallah Devlet Hastanesinden alınan Nevfel'in cenazesi, konvoy eşliğinde Ras Karkar köyündeki evine getirildi. Nevfel'in naaşı çok sayıda Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından köyünde defnedildi.

Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinlinin cenazesini vefatından yaklaşık iki ay sonra dün teslim etmişti.

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı iddia edilen Filistinli Nevfel'in, İsrail güçleri tarafından 5 Şubat'ta vurularak şehit edildiği bildirilmişti.