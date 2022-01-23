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İsrail'in Ofer hapishanesinde tutuklu 100 Filistinli Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

İsrail'in Ofer hapishanesinde tutuklu 100 Filistinli Kovid-19'a yakalandı

23.01.2022 23:34
İsrail'in Ofer hapishanesinde tutuklu 100 Filistinli Kovid-19'a yakalandı

İsrail'in Ofer hapishanesinde tutuklu 100 Filistinlinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İsrail'in Ofer hapishanesinde tutuklu 100 Filistinlinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, 160 Filistinlinin bulunduğu Ofer cezaevinde 100 mahkumda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Beerşeba (Bi'rus Seba) cezaevinde Nail el-Bergusi dahil 10 Filistinlinin Kovid-19 virüsüne yakalandığı duyuruldu.

"İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu"

"İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu" olarak kayıtlara geçen Nail el-Bergusi, ilk 1978'de 19 yaşındayken tutuklanmıştı.

Henüz 19 yaşındayken girdiği cezaevinden 2011'de İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması sonucu çıkan ve sadece 31 aylık özgürlüğün ardından Haziran 2014'te "3 Yahudi yerleşimcinin kaçırılması ve öldürülmesi" olayına tepki olarak yeniden gözaltına alınan Nail el-Bergusi, İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan kişi olması dolayısıyla "Filistinli esirlerin önderi" olarak adlandırılıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası kararı vermişti.

Bergusi, kasım ayında İsrail hapishanelerindeki 42. yılını doldurmuştu.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170'inin çocuk olduğu belirtiliyor.

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Filistin, İsrail, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Ofer hapishanesinde tutuklu 100 Filistinli Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Ofer hapishanesinde tutuklu 100 Filistinli Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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