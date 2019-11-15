- İsrail'in okul saldırılarına karşı Filistinli öğrencilerden protesto

TEL AVİV - İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından Gazze'de okullara yönelik yapılan saldırılar başkent Tel Aviv'de öğrenciler tarafından protesto edildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerindeki sivil alanlara düzenlediği hava saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetmişti. Filistin Eğitim Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail kuvvetleri hava saldırılarında 15 okulu hedef aldı. Saldırılarda 6 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırılar, başkent Tel Aviv'de bulunan öğrenciler tarafından protesto edildi. "Saldırıları durdurun", "Özgür Gazze" sloganları atan Filistinli öğrenciler, İsrail'in ölümcül saldırılarını durdurmasını talep etti.

Hava saldırılarında hedef alınan okullar kullanılamaz hale geldi.