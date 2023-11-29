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İsrail'in öldürdüğü torunuyla "gözlerinin içini öperek" vedalaşan Filistinli, onun küpesini yakasında taşıyor - Son Dakika

İsrail'in öldürdüğü torunuyla "gözlerinin içini öperek" vedalaşan Filistinli, onun küpesini yakasında taşıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki torunu Rim ile "gözlerinin içini öperek" vedalaşan Halid Nebhan, torunundan geriye kalan tek küpeyi "rozet" gibi yakasında taşıyor.

İsrail\'in öldürdüğü torunuyla "gözlerinin içini öperek" vedalaşan Filistinli, onun küpesini yakasında taşıyor
29.11.2023 - 14:43,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki torunu Rim ile "gözlerinin içini öperek" vedalaşan Halid Nebhan, torunundan geriye kalan tek küpeyi "rozet" gibi yakasında taşıyor.

Torunu Rim'in cansız bedenini sevdiği, gözlerinin içini öptüğü, saçlarını taradığı ve yüzünü sildiği görüntülerle dünyada büyük etki uyandıran Nebhan, minik kıza duyduğu özlemi AA muhabirine anlattı.

O an görüntülendiğini bilmediğini aktaran Nebhan, Rim'le geçirdiği zamanları unutamadığını, hayatta olduğu zamanlarda onun kendisi için hep bir mutluluk ve sevinç kaynağı olduğunu ifade etti.

Torununa "canım, kalbim, iki gözüm" diye seslendiğini aktaran Nebhan, o karanlık gecede çok sevdiği Rim'i ve ağabeyi Tarık'ı kaybettiklerini anlattı.

"İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evimizi bombalaması sonucu üzerimize düşen molozlarla uyandık." diyen Nebhan, enkaz altında kaldıklarını, oğlu ile kızının yaralandığını, Rim ve Tarık'ı ise kaybettiklerini söyledi.

"Rim, o benim canımın canı"

Saldırının gece saatlerinde gerçekleştirildiğini ifade eden Nebhan, kendilerine saldırı öncesi herhangi bir uyarının da yapılmadığını belirtti.

Nebhan, "Rim, o benim canımın canı. Yüreğim parçalandı. Uyuyorum uyanıyorum gözlerim yaş dolu. Rim'le aynı evde yaşıyorduk. Her gün onunla oyunlar oynardım. Sadece ona canımın canı demezdim. Kalbim, iki gözüm diye hitap ederdim. Onu çok özlüyorum." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de yüreklere kor düşürdüğünü vurgulayan Nebhan, küçük kızla vedalaşırken gözlerinin içini öptüğü, sevdiği ve kefene sarılı torunlarının yüzlerini sildiği görüntülerin hızla sosyal medyada yayıldığını ve bu görüntülerin herkesi çok etkilediğini söyledi.

"Bu küpeyi hatıra olarak aldım, yakamda taşıyorum"

Nebhan, "Rim, bana daima salatalık ve ketçap getirirdi. Torunlarım şehit olduğundan beri kabirlerinin başına gidiyorum. Sanki onlar uyuyorlar. Onlara nasılsınız diyorum, konuşuyorum. Bu acıyı unutmak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Torunundan geri kalan tek küpeyi yakasından çıkararak öpen Nebhan, "Bu, ondan geriye kalan tek şey. Diğer küpesi kayıp. Bunu hatıra olarak aldım, yakamda taşıyorum." dedi.

"Torunlarıma saldırılar bitince muz, karpuz ve dürüm almaya söz vermiştim"

Nebhan, torunlarının kendisinden meyve istediğini belirterek, "Benden muz, elma, karpuz istediler, alamadım. Torunlarıma saldırılar bitince muz, karpuz ve şavurma ( kebap dürüm) almaya söz vermiştim. Beraber markete gidecektik, meyve alacaktık, şavurma alacaktık ama onları kaybettik." diye konuştu.

Rim'i "hayatının bir parçası" olarak niteleyen Nebhan, Hep onun büyüdüğünü, üniversiteye başladığını ve uzmanlık alanını seçerken benimle istişare ettiğini hayal ederdim." dedi.

"Videoları çekilmeyen ve benim gibi kalpleri yanan daha niceleri var"

Nebhan, torununa veda ettiği görüntülerin bir kalbin nasıl acıdığını gösterdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Evlatlarımız için yüreklerimizin yanacağı ve onların bombalanacağı aklıma gelmezdi. Evet benim kalbim yanıyor, benin görüntülerimi çekmişler ve herkes gördü. Çekildiğimden de haberim yoktu. Ama burada videoları çekilmeyen ve kalpleri yanan daha niceleri var."

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in öldürdüğü torunuyla 'gözlerinin içini öperek' vedalaşan Filistinli, onun küpesini yakasında taşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in öldürdüğü torunuyla "gözlerinin içini öperek" vedalaşan Filistinli, onun küpesini yakasında taşıyor - Son Dakika
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