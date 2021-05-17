İsrail'in ölüm uçakları Gazzeli Ebu Dayir ailesini sofrada yakaladı - Son Dakika

İsrail, Gazzeli Ebu Dayir ailesini birlikte son yemeklerini yerken vurdu.

İsrail 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırıları sürdürüyor. Gazzeliler, İsrail'in saldırılarına günlük hayatlarına devam ederken bazen de uykuda yakalanıyor.

Gazze'deki Rimal Mahallesi'nde yaşayan Ebu Dayir ailesinin biri çocuk 2 ferdi de yemek yedikleri sırada İsrail uçaklarından atılan füzelerle saldırıya uğradı.

İsrail savaş uçaklarının fırlattığı füzenin yol açtığı felaket sonucu 54 yaşındaki Ziyad Ebu Dayir ve 11 yaşındaki yeğeni Refif Ebu Dayir hayatını kaybederken, diğer aile fertleri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ziyad Ebu Dayir'in acılı eşi, bir yandan ağlayan oğlunu yatıştırmaya çalışırken diğer yandan "Eşim bir Müslüman'dı. Hiçbir şeyle ilgisi yoktu neden öldürüldü?" diyerek sitem etti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.