Video: Geleneksel Çin Melodisi İsrail Sokaklarında Hit Oldu - Son Dakika
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Video: Geleneksel Çin Melodisi İsrail Sokaklarında Hit Oldu

04.09.2022 20:03
Video: Geleneksel Çin Melodisi İsrail Sokaklarında Hit Oldu

İsrail'in orta kesimlerinde yer alan Tel Aviv kentinin kalabalık bir bölgesinde Cuma günü Çinli öğrenciler ve akademisyenler tarafından düzenlenen bir egzotik sokak konserinin cazibesine kapılan birçok kent sakinini durup müziğin tadını çıkardı.

İsrail'in orta kesimlerinde yer alan Tel Aviv kentinin kalabalık bir bölgesinde Cuma günü Çinli öğrenciler ve akademisyenler tarafından düzenlenen bir egzotik sokak konserinin cazibesine kapılan birçok kent sakinini durup müziğin tadını çıkardı.

Konser repertuvarında yer alan Guzheng, Pipa ve flütle çalınan ve evlerde seslendirilen birçok geleneksel Çin müzik parçası, seyircilerden sık sık alkış aldı. Çin kültürünün cazibesine kapılan bazı İsrailliler hemen orada Guzheng ve Pipa çalmayı öğrenmeye çalıştı.

Şu anda Tel Aviv, Hayfa ve Rehovot gibi kentlere dağılmış, İsrail üniversite ve bilimsel araştırma kurumlarında 600'ün üzerinde Çinli öğrenci ve akademisyen bulunuyor.

Bu yıl, Çin ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü. İsrail'deki Çinliler, iki ülkenin halkları arasındaki alışverişleri teşvik etmek üzere birçok kültürel alışveriş faaliyeti organize etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tel Aviv'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Geleneksel Çin Melodisi İsrail Sokaklarında Hit Oldu - Son Dakika

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