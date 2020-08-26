İsrail'in Petah Tikva şehrinde bir haham bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
BBC

İsrail'in Petah Tikva şehrinde bir haham bıçaklanarak öldürüldü

İsrail polisi, Petah Tikva şehrinde bir hahamın, bir Filistinli tarafından bıçakla öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Petah Tikva şehrinde bir haham bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

İsrail polisi, Petah Tikva şehrinde bir hahamın, 'bir Filistinli tarafından' bıçakla öldürüldüğünü duyurdu.

39 yaşındaki haham Shai Ohayon, eğitim gördüğü bir dini okuldan çıkıp bindiği otobüsten inerken kavşakta saldırıya uğradı.

Şüpheli, yoldan geçen bir kişi tarafından yakalandı ve polis gözaltına aldı. Şüphelinin 46 yaşında olduğu ve İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'daki Nablus yakınlarındaki bir köyde yaşadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer olayı 'terörist saldırı' olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Times of Israil gazetesinin haberine göre, İsrail'in yurtiçi gizli istihbarat servisi Şin Bet, şüphelinin akıl hastalığının olup olmadığını incelediklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Haham Ohayon'un ailesine başsağlığı diledi.

Twitter mesajında Netanyahu, "Yüreğim yanıyor. Eşim Sarah ile birlikte tüm aileyi, karısını ve babasız kalan dört çocuğunu kucaklıyoruz. Teröristlerin evini yıkacağız ve en ağır cezayı vereceğiz" yazdı.

Jerusalem Post'un haberine göre Netanyahu, Çarşamba günü erken saatlerde Facebook hesabından paylaştığı mesajda İsrail'de 56 yıldır ilk defa "son 12 ayda hiçbir İsrailli sivilin terörist saldırıda hayatını kaybetmediğini" söylemişti.

İsrail, Haham, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 22:12

Son Dakika Dünya İsrail'in Petah Tikva şehrinde bir haham bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona aşısı, yaşlı ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdi Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme süresiz olarak kapatıldı Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu         
17:10
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi         
16:31
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi         
16:10
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz çağrısı: Tansiyonu diyalog yoluyla düşürün NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz çağrısı: Tansiyonu diyalog yoluyla düşürün         
15:05
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü         
14:25
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti         
12:20
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi         
12:11
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek         
10:48
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi         
10:33
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek         
10:03
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 22:49:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'in Petah Tikva şehrinde bir haham bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei