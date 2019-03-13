Son Dakika Haberleri: İsrail'in Petrol Sevkiyatına Müdahale Tehdidine Tahran'dan Tepki

İsrail'in Petrol Sevkiyatına Müdahale Tehdidine Tahran'dan Tepki

48 dakika önce

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrail donanmasının İran'ın petrol sevkiyatlarına müdahalesi halinde bunu "korsanlık" sayacaklarını ve sert karşılık vereceklerini açıkladı.

İsrail'in Petrol Sevkiyatına Müdahale Tehdidine Tahran'dan Tepki, System.String[]
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrail donanmasının İran'ın petrol sevkiyatlarına müdahalesi halinde bunu "korsanlık" sayacaklarını ve sert karşılık vereceklerini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya demeç veren Savunma Bakanı Hatemi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail donanmasının İran'ın petrol kaçakçılığına karşı harekete geçebileceği" yönündeki tehdidine cevap verdi.

Tahran'ın İsrail'in herhangi bir müdahalesine karşı koyacak güçte olduğunu ifade eden Hatemi, uluslararası toplumun da bu tür bir eylemi kabul etmeyeceğini söyledi.

İsrail donanmasının petrol sevkiyatlarına müdahale etmesi halinde bunun "korsanlık" sayılacağını belirten Hatemi, "İran böyle bir durumda sert karşılık verecektir." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen hafta yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin yaptırımlarını denizden "petrol kaçakçılığı" yaparak aşmaya çalıştığını iddia ederek, "İsrail donanması, bu girişimlerin artması halinde İran'ın eylemlerini engelleme çabalarında daha önemli bir role sahip olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Muhammed Hatemi, İran, İsrail, Güncel
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