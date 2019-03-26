Son Dakika Haberleri: İsrail'in Saldırıları Nedeniyle Bir Cami Kullanılmaz Hale Geldi

İsrail'in Saldırıları Nedeniyle Bir Cami Kullanılmaz Hale Geldi

1 saat önce

- İsrail'in saldırıları nedeniyle bir cami kullanılmaz hale geldiGAZZE - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir cami kullanılamaz hale geldi.

İsrail'in Saldırıları Nedeniyle Bir Cami Kullanılmaz Hale Geldi, System.String[]
- İsrail'in saldırıları nedeniyle bir cami kullanılmaz hale geldi

GAZZE - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir cami kullanılamaz hale geldi.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesindeki Ömer Bin Abdulaziz Camii'ne saldırı düzenledi. Saldırının ardından caminin içinden alevler ve dumanlar yükseldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri uzun süren bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Saldırı sonucu kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken, cami kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

Gazze, İsrail, Güncel
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