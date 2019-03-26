İsrail'in Saldırıları Nedeniyle Bir Cami Kullanılmaz Hale Geldi

- İsrail'in saldırıları nedeniyle bir cami kullanılmaz hale geldiGAZZE - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir cami kullanılamaz hale geldi.

- İsrail'in saldırıları nedeniyle bir cami kullanılmaz hale geldi



GAZZE - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir cami kullanılamaz hale geldi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesindeki Ömer Bin Abdulaziz Camii'ne saldırı düzenledi. Saldırının ardından caminin içinden alevler ve dumanlar yükseldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri uzun süren bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Saldırı sonucu kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken, cami kullanılmaz hale geldi.

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