İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki yüzlerce Filistinli okullara sığındı (1) - Son Dakika

İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki yüzlerce Filistinli okullara sığındı (1)

19.05.2021 18:33

İsrail'in Gazze'de 10 Mayıs'tan bu yana hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sebebiyle birçok sivil evlerini terk etmek zorunda kalırken, bazı Gazzeli aileler daha güvenli olduğu düşüncesiyle okullarda barınıyor.

İsrail'in Gazze'de 10 Mayıs'tan bu yana hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sebebiyle birçok sivil evlerini terk etmek zorunda kalırken, bazı Gazzeli aileler daha güvenli olduğu düşüncesiyle okullarda barınıyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okul, saldırılardan kaçan yüzlerce Filistinliye sığınak olmuş durumda.

Ailesiyle okula sığınan çocuklardan 12 yaşındaki Lina el-Attar, bir sınıfın penceresinden, okul bahçesinde çocukları savaşın psikolojik yıkımından koruma çabasıyla eğlendiren palyaçoyu tebessümle izlerken AA muhabirine konuştu.

Attar, "İsrail'in saldırıları sebebiyle evimizi terk ederek kaçmak zorunda kaldık." dedi.

Evden bombardıman ve füze ateşi sırasında çıktıklarını ve o yıkımların arasında mucizevi bir şekilde hayatta kaldıklarını ifade eden Attar, onlar çıktıktan sonra evlerinin vurulup vurulmadığını dahi bilmiyor.

Attar, evinin vurulmamış olmasını ve okula kaçmadan önce yatağına koyduğu oyuncak bebeğinin iyi olmasını temenni etti ve okul bahçesinde palyaço ile eğlendikten sonra çok mutlu olduğunu söyledi.

"Biz çocuğuz"

11 yaşındaki Vecdan Musa da bahçede şarkı ve kahkaha seslerini duyar duymaz ailesiyle oturduğu sınıftan ayrıldı ve dışarı koştu.

"Bu gösteriden çok memnunum, oynadım, sevindim ve umarım bu palyaçolar her gün okula gelirler." diyen Musa daha sonra yaşadığı kısa sevinci unutarak gerçekleri hatırladı ve "Evden çıkmak zorunda kaldık. Güzel giysilerimizi ve oyuncaklarımızı orada bıraktık. Ne olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Musa, "İşgal bizi bomba ve roketlerle hedef aldı. Biz bir günah işlemedik. Biz çocuğuz." dedi.

Çocuklar oynadığı sırada İsrail savaş uçaklarının attığı bombanın gürültüsü, şarkı ve kahkaha seslerini bir anlığına bastırdı.

Çocuklara psikolojik destek için okul bahçesinde eğlenceler düzenleniyor

Çocukları eğlendirmek için okula gelen Muhammed Saad, yaptıkları çalışmanın savaş ortamındaki çocukların üzerindeki psikolojik yükü bir nebze hafifletmek amaçlı olduğunu söyledi.

"Burada yakınlarını kaybeden ve evleri yıkılan onlarca kişi var ve bize düşen çocukların moralini yükseltmek." diyen Saad, çocukların bombardımanlarda ağır şoklar yaşadığını ve onlara "İsrail'den daha güçlüyüz" mesajı vermek için eğlencelerle bu yaşadıklarını atlatmaya yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 221 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki yüzlerce Filistinli okullara sığındı (1)
İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki yüzlerce Filistinli okullara sığındı (1)
İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki yüzlerce Filistinli okullara sığındı (1)
İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki yüzlerce Filistinli okullara sığındı (1)
İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki yüzlerce Filistinli okullara sığındı (1)

İsrail, İşgal, Mayıs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki yüzlerce Filistinli okullara sığındı (1) - Son Dakika


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