İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı - Son Dakika

İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı

18.05.2021 14:36

İsrail, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor. Gazze'ye yönelik saldırılarında 61'i çocuk 213 Filistinli hayatını kaybederken, bölgeden korkunç görüntüler geliyor. İsrail savaş uçaklarının yerle bir ettiği caminin enkazının üzerine çıkan Filistinli bir gencin ezan okuduğu görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213'e çıktı. Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

SALDIRILARDA 213 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, son saldırılarla Gazze'de 61'i çocuk, 36'sı kadın 213 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1442'ye yükseldiği ifade edildi.

EZAN OKUYAN GENCİN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM YARATTI

Bölgeden gelen görüntüler yaşanan insanlık dramını gözler önüne sererken, İsrail savaş uçaklarının yerle bir ettiği caminin enkazının üzerine çıkarak ezan okuyan gencin görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı

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Son Dakika Dünya İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (6)
  • ....: Öncelikle kardesimiz ezan degil sela okuyor.Ah kardeslerim savaslar ne zaman bitecek bilmiyorum insanlar pisi pisine ölüyor kimse buna dur demiyor islam alemi ne zaman uyanacak? Allahım sabır ver sen kimse bu zulme dur demeyecek mi ? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Analiz Adamı: Hazır elinden geliyorken durma devam et Israil! Seni ve bu ulkedeki yardakçılarının kökünü kazımaya başladığımızda bugünleri düşünüp içini soğutursun. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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