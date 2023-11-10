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Gazze'de can kaybı 11 bin 78 oldu - Son Dakika

Gazze'de can kaybı 11 bin 78 oldu

10.11.2023 16:11  - Güncelleme: 16:53

İsrail'in 7 Ekim'den beri süren saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti. Ölenlerin 4 bin 506'sı çocuk.

İsrail abluka aldığı Gazze'de saldırılarına 7 Ekim'den beri devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 78'e yükseldi.

HASTANELERİ HEDEF ALIYORLAR

İsrail, 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde uluslararası uyarılara rağmen sivil yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde yer alan bir poliklinik binasını bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

ÖLENLERİN 4.506'SI ÇOCUK

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 266 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 oldu.

NETANYAHU: BİR TAKVİM BELİRLEMEDİM

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son verdiği demeçte Gazze'deki İsrail ordusu işgali için, "Bir takvim belirlemedim. Daha çok zaman alabilir" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları; 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle operasyon düzenlemişti. Bu operasyon sonrası İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatmıştı. İsrail ordusunun başlattığı saldırılar 35 gündür sürüyor.

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de can kaybı 11 bin 78 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de can kaybı 11 bin 78 oldu - Son Dakika
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