Son Dakika Haberleri: "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor"
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"İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın, İsrail'in Suriye'ye yönelik son hava saldırılarından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek, "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ederken, bölge istikrarına tehlike oluşturuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın, İsrail'in Suriye'ye yönelik son hava saldırılarından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek, "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ederken, bölge istikrarına tehlike oluşturuyor." dedi.
Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik yaptığı son hava saldırılarını değerlendirdi.
Saldırılardan dolayı derin endişe duyduklarını dile getiren Zaharova, "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ederken, bölge istikrarına tehlike oluşturuyor." ifadesini kullandı.
İsrail'in savaş uçaklarının, Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenlediği iddia edilmişti.
Saldırılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği, 21 sivilin yaralandığı öne sürülmüştü.
İsrail makamları ise konuya ilişkin yorum yapmamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:01 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Suriye, İsrail, Rusya, Güncel
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