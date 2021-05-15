İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi - Son Dakika

İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi

15.05.2021 20:20

İsrail'in hafta başından bu yana Filistin halkına sürdürdüğü zulme tüm dünyadan tepki geldi. İsrail'in saldırılarına karşı 11 ülkede protesto yürüyüşleri yapıldı.

10 Mayıs'ta Mescid'i Aksa saldırılarıyla başlayan ve bugüne kadar 139 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan olaylara dünyadan tepkiler geliyor. Birçok ülkede binlerce insan, İsrail'in zalimliğini protesto etti.

HOLLANDA'DA PROTESTO YÜRÜYÜŞLERİ

Hollanda'nın Lahey kentinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi. Farklı gruplar tarafından Hollanda Parlamentosu önünde ve Malieveld Meydanı'nda gerçekleştirilen gösterilere çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Türkler ve Hollandalılar da katıldı.

İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi

AVUSTURALYA'DA DA PROTESTO EDİLDİ

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar Avustralya'da protesto edildi. Mescid-i Aksa ve Gazze'ye günlerdir süren saldırılara karlı aralarında Yahudilerin de bulunduğu çeşitli gruplar kent merkezlerinde bir araya geldi. Sydney ve Melbourne'da on binlerce kişi İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto etti.

İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi

FRANSIZLARDAN İSRAİL'E TEPKİ

Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce kişi İsrail saldırılarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in daha önce yapılan benzer bir gösteriyi işaret ederek gösteriye izin vermemesine rağmen toplanan kalabalığa karşı önlem alan Paris polisi, gösterinin gerçekleştirileceği güzergah üzerinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Engellere rağmen toplanan kalabalık İsrail karşıtı ve "Filistin için adalet istiyoruz", "Kahrolsun katil İsrail", "İşbirlikçi Macron" sloganları attılar.

BELÇİKALILAR DA SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınamak ve Filistin ile dayanışma için gösteri düzenlendi. İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs gibi yerlerde saldırılarına karşı Filistin'e destek vermek için ve Nekbe'nin 73. yılı dolayısıyla başkentin merkezindeki Albertin Meydanı'nda yaklaşık 3 binden fazla kişi yoğun yağmura rağmen Filistin bayraklarıyla toplandı.

YUNANİSTAN'DA PROTESTO

Yunanistan'ın başkenti Atina ve Selanik şehrinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırılara tepki amacıyla toplanan çeşitli gruplar, İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde toplandı.

İNGİLTERE'DE DE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail'in başta Gazze ve Kudüs'te olmak üzere Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için sokaklara döküldü. Kentte bulunan İsrail konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, İsrail karşıtı sloganlar attı. Filistin'e olan desteğin teyit edildiği gösterilerde, bir protestocu İsrail konsolosluğu yakınlarında bulunan bir otelin bahçesindeki İngiltere bayrağını indirerek, yerine Filistin bayrağı astı.

İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi

İSVEÇ'TE PROTESTO YÜRÜYÜŞLERİ

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen göstericiler, Filistin'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplandı. Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Katil İsrail Filistin'den defol", "İsrail'e boykot", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi

ALMANLAR DA SOKAĞA ÇIKTI

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi. Birçok Filistin derneğinin çağrısıyla, İsrail'in Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için binlerce kişi, Kreuzberg semtindeki Hermannplatz Meydanında toplandı. Göstericiler üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Kudüs Filistin'in başkenti" yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

POLONYA'DA DA PROTESTO EDİLDİ

Polonya'nın başkenti Varşova'da da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. İsrail Varşova Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye Polonyalı sol sivil toplum örgütlerinin yanı sıra bu ülkede yaşayan Filistinliler de katıldı. Yüzlerce kişinin iştirak ettiği gösteride sık sık "İsrail terörüne yeter", "Özgür Filistin", "Ben bugün Filistinliyim" sloganları atıldı.

İSVİÇRE'DE TEPKİ YÜRÜYÜŞLERİ

İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları, İsviçre'nin Cenevre ve Zürih kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Cenevre şehir merkezindeki ana tren istasyonu (Cornavin) yakınında düzenlenen gösteriye yağmura rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı. "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail" ve "Çok yaşa Filistin" sloganları atan göstericiler, taşıdıkları çeşitli döviz ve pankartlarla Filistin halkına destek verdi.

İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi

SIRBİSTAN'DA DA PROTESTO EDİLDİ

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı gönderdi. Sancak Demokratik Partisi tarafından düzenlenen destek yürüyüşüne katılanlar, uluslararası kurumlara İsrail'in saldırılarına son vermesi için adım atmaları çağrısında bulundu.

NE OLDU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi

Yunanistan, İngiltere, Filistin, Polonya, Almanya, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi - Son Dakika Dünya


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