İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye Batı Şeria'dan destek

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen gösteride, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Ramallah'ta toplanan çok sayıda Filistinli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Gösteriye katılan aktivist Salah Havaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'in çıkarları parti çıkarlarının çok daha üzerinde olmalı. İsrail'in Gazze'de daha fazla suç işlemesine izin verilmemeli." dedi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.



Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.



Roketler nedeniyle dün Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat boyunca olağanüstü hal ilan edilmişti.



Bölgedeki gerginlik devam ederken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dünden bu yana 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.