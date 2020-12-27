İsrail'in saldırılarının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Gazzelilerin acıları tazeliğini koruyor - Son Dakika

İsrail'in saldırılarının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Gazzelilerin acıları tazeliğini koruyor

27.12.2020 13:47
İsrail'in saldırılarının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Gazzelilerin acıları tazeliğini koruyor, System.String[]

İsrail'in 2008 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırıların izleri, aradan geçen 12 yıla rağmen Filistinlilerin zihinlerinde ve kalplerinde canlılığını koruyor.

İsrail'in 2008 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırıların izleri, aradan geçen 12 yıla rağmen Filistinlilerin zihinlerinde ve kalplerinde canlılığını koruyor.

İsrail saldırılarında 5 kızını kaybeden Filistinli Semira Baluşe (48), 12 yıl önceki acılarının hala taze olduğunu belirtiyor.

AA muhabirine ailesi için bir felakete dönüşen 28 Aralık 2008 tarihli o günü anlatan acılı anne, saldırılar nedeniyle büyük korku içinde olan kızlarını o gece uyumaya ikna ettiğini söyledi.

İsrail'in düzenlediği saldırıda Cebelya Mülteci Kampı'ndaki evlerinin bir duvarının yıkıldığını ve 7'si kız, biri erkek 8 çocuğundan 5'inin yaşamını yitirdiğini ifade eden Baluşe, "18 yaşındaki büyük kızım Tahrir'i öldürdüler, İkram'ı (15) öldürdüler, Semr'i (13) öldürdüler, Deyna'yı (8) öldürdüler, Cevahir'i (4) öldürdüler. Hepsini öldürdüler." dedi.

Ailenin diğer üyelerinin hafif yaralandığını belirten Baluşe, 11 günlük bebeği Beraa'nın ise hiç yara almadığını aktardı.

Baluşe "Tam bir faciaydı. Bir elimde bebek o gün o enkazın arasından nasıl çıktım bilmiyorum. Aradan onca yıl geçti ama kalbimdeki acı hiç dinmedi. Bayramlarda, bir de okullar açıldığında çok ağlarım. Bir anne çocuklarını nasıl unutabilir?" ifadelerini kullandı.

"Ailemden 11 kişi hayatını kaybetti"

Saldırılarda ailesinden 11 kişiyi kaybeden Ziyad Dib de (34) yaşadıkları o acı günü tüm ayrıntılarıyla hatırladığını söyledi.

İsrail'in topçularla düzenlediği saldırının evini hedef aldığını kaydeden Dib, "Ailemden 11 kişi hayatını kaybetti. Babam, babannem, 3 kız kardeşim de öldü. Ben de iki bacağımı kaybettim" diye konuştu.

Dib, o acılı günün her gün gözünün önüne geldiğini ifade etti.

Savaş başlamadan önce Güzel Sanatlar ve Dekor Fakültesi'nde okuduğunu, üniversiteden sonra kendi ofisini açma, daha sonra da yüksek lisans için yurt dışına gitme hayalleri kurduğunu anlatan Dib ancak İsrail saldırılarının tüm hayallerini bir kenara savurduğunu ve hayatının tamamıyla değiştiğini dile getirdi.

Saldırılarda iki bacağını kaybedince bir Arap ülkesine giderek protez bacak taktırdığını aktaran Dib, halihazırda 3 çocuk babası olduğunu, evinin geçimini de resim çizerek ve fotoğraf çekerek sağladığını kaydetti.

Yeniden İmar yetkililerinden Macid Salih de İsrail'in 2008 saldırılarında yıkılan 250 evin hala yapılamadığını, bunun için 8 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye ilk saldırısı

İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı ve 23 gün süren saldırılarında 410'u çocuk, 104'ü kadın ve 100'ü de yaşlı olmak üzere 1436 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda Gazze'deki 5 bin 700 ev tamamen yıkılmış, yaklaşık 52 bin ev zarar görmüştü.

İsrail söz konusu saldırılarına "Dökme Kurşun" adını verirken İzzeddin el-Kassam Tugayları ise olayı hakla batılın mücadelesi olarak gördüklerini belirterek "Furkan Savaşı" şeklinde adlandırmıştı.

Aralık, İsrail, Gazze, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırılarının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Gazzelilerin acıları tazeliğini koruyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı 10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Elazığ'daki depremin yurt dışı kaynaklarında 6,4 olarak açıklandığını söyledi: Arasında 30 kattan fazla fark var Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı Trabzon yerel basınından bordo-mavili takıma sert eleştiri: Sizin yeriniz burası, çöp CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi
Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor         
13:02
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, kendi pas isabet rekorunu kırdı Galatasaraylı Taylan Antalyalı, kendi pas isabet rekorunu kırdı         
12:58
3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı 3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı         
12:44
Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi         
11:59
Konuşan karga Şakir sosyal medyada fenomen oldu Konuşan karga Şakir sosyal medyada fenomen oldu         
10:46
Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi         
09:47
Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak         
09:37
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 13:58:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'in saldırılarının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Gazzelilerin acıları tazeliğini koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei