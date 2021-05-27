İsrail'in saldırılarıyla yerinden ettiği Filistinli aileler Gazze'nin yeniden imarını bekliyor - Son Dakika

İsrail'in saldırılarıyla yerinden ettiği Filistinli aileler Gazze'nin yeniden imarını bekliyor

27.05.2021 13:12
İsrail'in saldırılarıyla yerinden ettiği Filistinli aileler Gazze'nin yeniden imarını bekliyor, System.String[]

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında tamamen yıkılan veya oturulamayacak hale gelen evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, dört gözle Gazze'nin yeniden imarını bekliyor.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında tamamen yıkılan veya oturulamayacak hale gelen evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, dört gözle Gazze'nin yeniden imarını bekliyor.

İsrail ile Hamas arasında 11 gün süren çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes devam ederken, Filistinli aileler için yeni bir süreç başladı. İsrail'in hava saldırılarında Shuja'iyya Mahallesi'ndeki evini terk etmek zorunda kalan 42 yaşındaki Filistinli Hiba Saad, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yönetimindeki el-Shatea İlkokulunun bir sınıfında ailesiyle birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Saad, "Bizim için en zor geceydi. İsrail uçakları evimin etrafında birçok saldırı gerçekleştirdiği için çocuklarım, kocam ve ben ölümden kaçmak için uzun bir yol yürüdük. O zamanlar istediğimiz tek şey ölümden kaçmaktı" diye konuştu.

Saad'ın ailesi, saldırılarda evi yıkıldığı ya da evinde büyük hasar oluştuğu için okulda kalan 130 aileden sadece biri. "Evim ciddi şekilde hasar gördü ve oturulamaz hale geldi" diyen Saad, "Bu yüzden bize ne olacağını öğrenene kadar şimdilik bu okulda yaşıyorum. Bu durumda evimde yaşayamam, özellikle çocuklarımın hastalanmasından korktuğum için, bölgemizde İsrail bombardımanında hayvanların öldüğü ve hoş olmayan kokuların yayıldığı hayvan çiftlikleri olduğu için" diye konuştu.

Muhammed Ghabayen'in ailesi de Beit Lahia köyündeki evi tamamen yıkıldıktan sonra UNRWA'ya ait tesiste yaşamaya başladı. 32 yaşındaki 5 çocuk babası Ghabayen, "Yerinden edilmeye zorlanmam ilk kez değildi. 2014 yılında evimin yıkılması nedeniyle bir UNRWA okulunda 80 günden fazla kaldığım yerde de yerimden edildim. O zamanlar işler çok karmaşıktı. Ekonomik veya siyasi desteğimiz yoktu ve yeniden yapılanma yıllar aldı" dedi.

Ibtissam Abu al-Kumbuz ise saldırılarda evi yıkıldıktan sonra oğlunun evine sığındı. 52 yaşındaki al-Kumbuz, çocuklarını ve torunlarını işaret ederek, "Bu çocukların evsizlik ve yoksulluk içinde yaşamaları kimin günahı? İsrail tarafından cezalandırılmak için hangi suçu işlediler?" diye konuştu.

"Yalnızca evim hedef alınmadı, aynı zamanda yeni evli oğlumun evi de hedef alındı. Gördüğünüz gibi ev moloz yığını haline geldi" diyen al-Kumbuz, "Bu yaşanmaz haldeki evde 5 aile yaşıyoruz. Bu şekilde hedef alınmak için ne suç işledik? Çocuklarımız masumdur, öyleyse neden (İsrailliler) onları Ramazan Bayramı'nda bu şekilde cezalandırıyor?" diyerek İsrail'e tepki gösterdi. Yerinden edilen aileler, Gazze'nin yeniden imarında 2014'teki çatışmalar sonrası karşılaştıkları kötü yaşam koşullarına geri dönmekten korktuklarını da dile getirdiler.

Hamas tarafından yönetilen Gazze Şeridi'ndeki Bayındırlık Bakanlığı Temsilcisi Naji Sarhan, İsrail'in kıyı bölgelerine yönelik bombardımanlarının binalar, fabrikalar ve hastaneler de dahil olmak üzere altyapıda büyük hasar bıraktığını belirtti. Sarhan, "Tahminlere göre bin 100 konut tamamen yıkıldı, 900 konut kısmen yıkıldı ve oturulamaz hale geldi. Bununla birlikte 15 bin civarında konut orta derecede hasar gördü. Saha ekiplerimiz, ulaşamadığımız alanlar için halen toplam hasarı belirlemeye çalışıyor" dedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Gazze'nin yeniden inşasında umutlu olduklarına işaret eden Sarhan, "Gazze'nin yeniden imarı konusunda olumlu tutum sergileyen birçok ülke var ve onların yardımına güveniyoruz" dedi.

Konutlardaki tahmini hasar maliyetinin en az 150 milyon ABD doları olduğu belirtilirken, diğer sektörlerdeki kayıpların ise 400 milyon ABD dolarını aştığı ifade ediliyor. Ayrıca 2014'teki çatışmaların ardından ilk etapta yeniden inşa edilmeyen birçok bina ve tesis bulunurken, bunlarla birlikte toplam maliyet 500 milyon ABD dolarını aşıyor.

(İHA)

İsrail'in saldırılarıyla yerinden ettiği Filistinli aileler Gazze'nin yeniden imarını bekliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İsrail'in saldırılarıyla yerinden ettiği Filistinli aileler Gazze'nin yeniden imarını bekliyor - Son Dakika


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