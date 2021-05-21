Son dakika haber: Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika gelişmesine göre Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı Filistin'de İsrail askerlerinin saldırısı sonucu ölen kişiler için gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra basın açıklaması yapılarak protesto edildi.

Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı KİLİS - Filistin'de İsrail askerlerinin saldırısı sonucu ölen kişiler için gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra basın açıklaması yapılarak protesto edildi. Tekye Camii'nde Cuma namazını müteakip Kilis'teki sivil toplum örgütleri tarafından İsrail tarafından şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazının ardından Tekye Camii önünde sivil toplum örgütü üyeleri bir basın açıklaması yaparak, İsrail'i kınadılar.

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