İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü - Son Dakika
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İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü

21.05.2022 00:01
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü

TEL Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi.

TEL Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, Şam'ın güney kırsalında Esed rejime ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Esed rejimi, İsrail'in, 13 Mayıs'ta Hama'nın Mısyaf bölgesine düzenlediği hava saldırasında 5 kişinin öldüğünü iddia etmişti.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü - Son Dakika


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