Son Dakika Haberleri: İsrail'in Şehit Ettiği Filistinli'nin Naaşı Defnedildi

İsrail'in Şehit Ettiği Filistinli'nin Naaşı Defnedildi

1 saat önce

İsrail polisinin 13 Aralık'ta açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli 26 yaşındaki Mecd Cemal Emtir'in naaşı işgal atındaki Kudüs'te defnedildi.

İsrail'in Şehit Ettiği Filistinli'nin Naaşı Defnedildi, System.String[]
İsrail polisinin 13 Aralık'ta açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli 26 yaşındaki Mecd Cemal Emtir'in naaşı işgal atındaki Kudüs'te defnedildi.

Emtir'in naaşı Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya mülteci kampında kılınan cenaze namazının ardından yüzlerce Filistinlinin katılımıyla kampın kabristanlığında toprağa verildi.

Emtir, 13 Aralık'ta Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir yerleşimciyi bıçakladığı bahanesiyle İsrail askerlerince vurularak şehit edilmişti.

İsrail, Emtir ile 42 yaşındaki Muammer el-Etraş'ın naaşını bugün Filistin tarafına teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:29 Kaynak: AA

Aralık, Kudüs, İsrail, Güncel
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