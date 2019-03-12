İsrail'in Şehit Ettiği Filistinli Son Yolculuğuna Uğurlandı

İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde şehit edilen Filistinli Musa Muhammed Musa, son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde şehit edilen Filistinli Musa Muhammed Musa, son yolculuğuna uğurlandı.



İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesi sonucu 1 Mart'ta yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit olan Filistinli Musa için Deyr el-Belah kentinde cenaze töreni düzenlendi.



İbn Teymiyye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Musa'nın naaşı kent mezarlığına defnedildi.



Musa Muhammed Musa, Gazze'deki Bureyc Kampı'nın doğusunda 1 Mart'taki gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı.



Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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