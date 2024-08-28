İsrail'in skandal talebini kabul eden Bitcoin çakıldı

Finans

İsrail hükümeti, kripto para birimi şirketiBinance'dan Filistinlilerin tüm Bitcoin varlıklarına el konulmasını talep etmiş, bu hamle büyük tepkiye yol açmıştı. Nitekim, skandal hamle sonrası Bitcoin'de yüzde 8'e yakın bir düşüş yaşandı. Dün 63 bin dolara çıkan Bitcoin'in değeri bugün 58 bin 200 dolara geriledi.

Bitcoin P2P pazar yeri NoOnes'un CEO'su Ray Youssef, X hesabından konuyla ilgili paylaştığı İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait belgeyi paylaştı. 5 maddeden oluşan belgede "Savunma Bakanı'nın yetkisi doğrultusunda bu kişilerin kripto para cüzdanlarına el konulmuştur. El koyma kararının gerekçesi, söz konusu cüzdanlarda bulunan kripto paraların bir terör örgütü tarafından transfer edilmesi ve terör suçu işlemek için kullanılmasıdır. İddiaların incelenmesi sonucunda, el koyma kararının geçerli olduğu ve mal varlıklarının müsadere edileceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KARAR KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKTİ

Uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken bu karar sonrası gözlerin çevrildiği Binance ise iddiaları reddederek yasa dışı fonlarla bağlantılı yalnızca az sayıda kullanıcı hesabının ticaretten men edileceğini savundu.

BOYKOT BAŞLATILDI

Yaklaşık 1 yıldır Gazze'de soykırım yapan İsrail'in isteğini geri çevirmeyen Binance'ın bu hamlesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada "Binance SOYKIRIM'ın yanında duruyor" anlamına gelen "Binance stands with GENOCIDE!" başlığıyla boykot etiketi açıldı.

SKANDAL KARARIN ARDINDAN BİTCOİN ÇAKILDI

İşgalci devlet İsrail'in talebine boyun eğen Bitcoin (BTC) bugün yüzde 8'e yakın bir düşüş yaşadı. Karar öncesi 63 bin dolara çıkan Bitcoin'in değeri 58 bin 200 dolara kadar geriledi.

Binance CEO'su Richard Teng, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konuda bazı yanlış ifadeler oldu" dedi. Teng paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sadece yasadışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi. Bu konuda bazı yanlış ifadeler oldu. Küresel bir kripto para borsası olarak, diğer tüm finansal kuruluşlar gibi uluslararası kabul görmüş kara para aklama karşıtı mevzuata uyuyoruz. Kullanıcıları platformumuzda güvenli ve emniyetli bir şekilde işlem yapma konusunda eğitmeye devam edeceğiz. En önemlisi bölge genelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyoruz