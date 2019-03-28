Son Dakika Haberleri: İsrail'in Son Saldırıları Gazze'ye 2 Milyon Dolarlık Zarar Verdi

İsrail'in Son Saldırıları Gazze'ye 2 Milyon Dolarlık Zarar Verdi

36 dakika önce

Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda meydana gelen zararın maliyetinin 2 milyon dolara ulaştığını belirtti.

İsrail'in Son Saldırıları Gazze'ye 2 Milyon Dolarlık Zarar Verdi, System.String[]
Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda meydana gelen zararın maliyetinin 2 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Serhan, Gazze'deki Enformasyon Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yaklaşık 30 konutun tamamen yıkılması sonucu 1,5 milyon dolar, yaklaşık 500 konutun kısmen hasar görmesi sonucu ise yarım milyon dolarlık zarar oluştu." dedi.

Filistinli Bakan Yardımcısı Serhan, İsrail'in Gazze'ye farklı zamanlarda düzenlediği saldırılar nedeniyle yıkılan yerlerin yeniden inşası için 140 milyon dolar finansmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Gazze'den atılan bir roket, 25 Mart sabahı Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.


Hamas, 25 Mart'ta yerel saatle 22.00'de Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş, ancak buna rağmen İsrail bombardımanı sabaha kadar devam etmişti.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:05 Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel
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