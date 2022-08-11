HAN YUNUS - Gazze'de cenaze töreni

İsrail'in son sladırısında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair'in cenaze töreni
Yakınlarının üzüntü duyması
Hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair annesi ile röportaj
HAN YUNUS - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair, için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Eş-Şair'in cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
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