HAN YUNUS - Gazze'de cenaze töreni - Son Dakika
Üye Girişi

HAN YUNUS - Gazze'de cenaze töreni

11.08.2022 20:07

İsrail'in son sladırısında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair'in cenaze töreni Yakınlarının üzüntü duyması Hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair annesi ile röportaj HAN YUNUS - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda başından yaralanan...

İsrail'in son sladırısında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair'in cenaze töreni

Yakınlarının üzüntü duyması

Hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair annesi ile röportaj

HAN YUNUS - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair, için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Eş-Şair'in cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

YORUMLAR
500
BM'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çok sayıda çocuğun ölmesine tepki BM'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çok sayıda çocuğun ölmesine tepki İsrail Savunma Bakanı, İslami Cihad'ı 'İran'ın uzantısı' olmakla suçladı İsrail Savunma Bakanı, İslami Cihad'ı 'İran'ın uzantısı' olmakla suçladı
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAN YUNUS - Gazze'de cenaze töreni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:14 İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı
19:58 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
18:54 Aydın ve İzmir'i korkutan deprem! Kuşadası Körfezi 3.9'la sarsıldı
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
19:56 ABD'deki gelişmeler sonrası Bitcoin son dönemin en yüksek seviyesini gördü
18:42 NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 20:21:58. #1.12#
SON DAKİKA: HAN YUNUS - Gazze'de cenaze töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement