İsrail'in Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kuşatması protesto edildi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail güçlerinin Şuafat Mülteci Kampı'na uyguladığı kuşatmayı protesto etmek için gösteri düzenledi.

Filistinli grupların çağrısıyla Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan eylemciler, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şuafat Mülteci Kampı'na dört gündür uyguladığı kuşatmaya tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, burada yaptığı konuşmada, "Şuafat'taki haksız kuşatma işgalin terörist zihniyetini gözler önüne seriyor." dedi.

Kamp sakinlerinin başlattığı sivil itaatsizliğin, iradelerinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini aktaran Kasım, kendilerinin de onlara destek verdiğini vurguladı.

Kasım, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere de kuşatmanın kırılması için destek verme, bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılama çağrısında bulundu.

İsrail ordusundan Şuafat'ta toplu cezalandırma

İsrail polisi, 8 Ekim Cumartesi akşamı Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine, hareket halindeki bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda yaralanan 3 polisten birinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Filistinli direniş grupları ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına verilen "doğal bir tepki" olduğunu belirtmişti.

Saldırganı arama çalışmalarını sürdüren İsrail güçleri, kampı kuşatma altına alarak giriş çıkışlara yasak getirdi.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı kuşatma günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenliyor.

Dün "insanlık onuru adına" süresiz sivil itaatsizlik eylemi başlatan kamp sakinleri, bu kapsamda, kamptaki tüm okullarda eğitimin askıya alınacağını, iş yerlerinin kapatılacağını ve işçilerin greve gideceğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında başlattığı "Dalgakıran" isimli operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.