İsrail'in Şuafat Mülteci Kampı'nı kuşatması Doğu Kudüs genelinde protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Şuafat Mülteci Kampı'nı kuşatması Doğu Kudüs genelinde protesto edildi

13.10.2022 10:42
İsrail'in Şuafat Mülteci Kampı'nı kuşatması Doğu Kudüs genelinde protesto edildi

Filistinliler, İsrail güçlerinin Şuafat Mülteci Kampı'na uyguladığı kuşatmayı protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs genelinde gösteriler düzenledi.

Filistinliler, İsrail güçlerinin Şuafat Mülteci Kampı'na uyguladığı kuşatmayı protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs genelinde gösteriler düzenledi.

İsrail ordusu, 8 Ekim'deki saldırıda bir polisinin öldürüldüğü Şuafat Mülteci Kampı'na uyguladığı kuşatma beşinci gününe girerken, Kudüslüler kampta yaşayan on binlerce Filistinlinin başlattığı sivil itaatsizlik eylemiyle dayanışma için sokaklara döküldü.

İsrail polisi, dün akşam İseviye, Silvan, Beyt Hanina, Tur, Ra's el-Amud, Cebel Mükebbir, Sur Bahir ve Şuafat Mülteci Kampı'ında başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden eylemlere sert müdahalede bulundu.

Eylemlerde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşanırken, İsrail polisi göstericilere karşı plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve pis kokulu tazyikli suyla müdahale etti.

Filistinli protestocular da taş atarak ve lastik yakıp yolları kapatarak karşılık verdi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre İsrail polisi olaylarda en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail güçleri, gece geç saatlerde, 8 Ekim'deki saldırının şüphelisi Udey Temimi'nin Şuafat Mülteci Kampı'ndaki ailesinin evine yine baskın düzenleyerek Temimi'nin iki yakınını gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin son dönemde işgal altındaki Filistin'de gerginliği artıran baskınlarına ve Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kuşatmasına karşı Doğu Kudüs'ün yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistinliler de dün protesto gösterileri düzenlemişti.

İsrail ordusundan Şuafat'ta toplu cezalandırma

İsrail polisi, 8 Ekim Cumartesi akşamı Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda yaralanan 3 polisten birinin öldüğünü duyurmuştu.

Filistinli direniş grupları ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına karşı verilen "haklı bir direniş" olduğunu belirtmişti.

Saldırganı arama çalışmalarını sürdüren İsrail güçleri, kampı kuşatma altına alarak giriş çıkışlara yasak getirdi.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı abluka günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenliyor.

Kamp sakini Filistinliler ayrıca 11 Ekim'de "insanlık onuru adına" süresiz sivil itaatsizlik eylemi başlatarak kamptaki tüm okullarda eğitimin askıya alınacağını, iş yerlerinin kapatılacağını ve işçilerin greve gideceğini duyurmuştu.

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Filistinliler, Şuafat Mülteci Kampı yakınında sokakta akşam namazı kıldı Filistinliler, Şuafat Mülteci Kampı yakınında sokakta akşam namazı kıldı Kudüslüler, İsrail kuşatmasındaki Şuafat ile dayanışma için greve gitti Kudüslüler, İsrail kuşatmasındaki Şuafat ile dayanışma için greve gitti
Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

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