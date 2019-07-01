Son Dakika Haberleri: İsrail'in Suriye'de rejim bölgesini bombaladığı iddia edildi
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İsrail'in Suriye'de rejim bölgesini bombaladığı iddia edildi

38 dakika önce

ŞAM (AP) - İsrail'in savaş uçaklarının Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

İsrail'in Suriye'de rejim bölgesini bombaladığı iddia edildi, System.String[]
ŞAM (AP) - İsrail'in savaş uçaklarının Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.
Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, İsrail uçakları Lübnan hava sahasından başkent Şam'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı.
Saldırılarılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırların hedefindeki Şam'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü.
İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.
İsrail uçakları 12 Haziran'da ülkenin güneyinde rejime ait bir askeri hedefi bombalamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:41 Kaynak: AA
Şam, Suriye, İsrail, Güncel
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