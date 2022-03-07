İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

07.03.2022 10:40
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

???????Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

??????? Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırılan haberinde, yerel saatle 05.00'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney yönünden Şam çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

İki kişinin öldüğü öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemleri düşman füzelerin çoğunu düşürdü. Saldırıda hasar da meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Başkent Şam ve çevresinde, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, İsrail'in 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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Hava Saldırısı, Beşşar Esed, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika


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