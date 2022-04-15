İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

15.04.2022 00:44
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

???????Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

??????? Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.02'de Şam'ın batı kırsalındaki rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemleri düşman füzelerin bazılarını düşürdü. Yapılan saldırıda sadece maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Başkent Şam ve kırsalında, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Esed rejimi, İsrail'in 9 Nisan'da Hama iline, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Hava Saldırısı, Beşşar Esed, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika


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