Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin Halep kentinde bulunan Halep Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği bildirdi. Haberde, saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiği ifade edilerek, saldırı hakkında daha fazla detay verilmedi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA

Suriye, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail, Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı - Son Dakika

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