Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin Halep kentinde bulunan Halep Uluslararası Havalimanı'nın ardından başkent Şam'ın güneydoğusuna da hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, "Bugün akşam 21.00 sularında İsrail işgal altındaki Filistin 'in kuzeyindeki Taberba Gölü yönünden Şam kentinin güneydoğusunda bazı noktaları hedef alarak çok sayıda füzeyle hava saldırısı düzenledi" denildi.

Kaynak: İHA

İsrail, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail'den Suriye'ye 2'nci hava saldırısı - Son Dakika

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