İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika
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İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı

26.08.2022 10:23
İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı

İsrail'in, Suriye'nin Hama bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

İsrail'in, Suriye'nin Hama bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

İsrail, Suriye'nin Hama bölgesinde bulunan Masyaf kentini füze ile hedef aldı. Suriye hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği saldırılarda, Akdeniz tarafından gönderildiği düşünülen bazı füzeler havadayken imha edildi. İsrail'in düzenlediği füze saldırısında şu ana kadar 2 sivilin yaralandığı belirtilirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgedeki İran destekli milisleri ve mühimmat depolarını hedef aldığı ifade edildi.

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Kaynak: İHA

İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika
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