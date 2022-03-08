İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 2 İranlı asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 2 İranlı asker hayatını kaybetti

08.03.2022 23:41
İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 2 İranlı asker hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında 2 İran askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında 2 İran askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği hava saldırısında 2 askerinin hayatını kaybettiğini duyurularak, "Pazartesi sabahı İsrail rejiminin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 2 Devrim Muhafızı askerimiz hayatını kaybetti. İşgalci İsrail rejimi işlediği cinayetin karşılığını kesinlikle kısa zamanda alacak" denildi

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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Devrim Muhafızları, Suriye, İsrail, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 2 İranlı asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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