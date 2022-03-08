İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında 2 İran askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği hava saldırısında 2 askerinin hayatını kaybettiğini duyurularak, "Pazartesi sabahı İsrail rejiminin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 2 Devrim Muhafızı askerimiz hayatını kaybetti. İşgalci İsrail rejimi işlediği cinayetin karşılığını kesinlikle kısa zamanda alacak" denildi
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 2 İranlı asker hayatını kaybetti - Son Dakika