Son Dakika Haberleri: İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenlediği İddia Edildi

İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenlediği İddia Edildi

46 dakika önce

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Halep'e hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenlediği İddia Edildi, System.String[]
Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Halep'e hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Rejimin haber ajansı SANA'ya göre, gece geç saatlerde İsrail'e ait savaş uçakları Halep'te rejim kontrolündeki Şeyh Nacar bölgesine füze saldırısı düzenledi.

İsrailli yetkililer, henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Yerel kaynaklar, saldırının Halep'teki İran güçlerinin bulunduğu silah deposunu hedef aldığını iddia etti.

Tel Aviv yönetimi, Suriye içinde İran ve Hizbullah hedeflerini birçok kez hedef almıştı. İsrail ordusu, son olarak 21 Ocak'ta Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el- Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:19 Kaynak: AA

Suriye, İsrail, Güncel
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