İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

02.07.2022 11:21
İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 06.30'da Akdeniz'den Lübnan'ın Trablus ilinin batısından Tartus'un güneyindeki Hamidiyye beldesinin çevresindeki tavuk çiftliklerini hedef aldığını öne sürdü.

Haberde, "saldırıda biri kadın 2 sivil yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
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