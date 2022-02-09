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İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika

İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

09.02.2022 02:47
İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'a İsrail tarafından saldırı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'a İsrail tarafından saldırı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber kanalı el-İhbariyye, İsrail'in başkent Şam'ın çevresini hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelere karşı koyarak bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Şam ve çevresinde, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, 31 Ocak'ta da Şam'ın çevresine İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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Beşşar Esed, Saldırı, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika


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