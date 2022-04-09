İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin Hama ilinin Masyaf ilçesindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 18.45'te ülkenin orta kesimindeki Hama ilinin Masyaf ilçesinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Hama ilinin kuzey kırsalında rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, İsrail'in 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.