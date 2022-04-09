İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

09.04.2022 19:57
İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin Hama ilinin Masyaf ilçesindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin Hama ilinin Masyaf ilçesindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 18.45'te ülkenin orta kesimindeki Hama ilinin Masyaf ilçesinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Hama ilinin kuzey kırsalında rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, İsrail'in 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

YORUMLAR
500
BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor? BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor? Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova ovası sular altında kaldı Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova ovası sular altında kaldı

Hava Saldırısı, Suriye, İsrail, Hama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika


Son Dakika
19:42 Azerbaycan Cumhurbaşkanı açıkladı! Ermenistan normalleşme teklifini kabul etti
19:40 "Regl halindeyken Ayet-el Kürsi okunur mu?" sorusuna Nihat Hatipoğlu cevap verdi
19:37 Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi.
19:29 Korkutan anlar! Pütürge'de yaşanan deprem sonrası dağları toz bulutu kapladı
19:03 Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0 mağlup etti
19:02 Malatya'daki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Depremler bu hatta doğru ilerliyor
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 20:05:47. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement