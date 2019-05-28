Son Dakika Haberleri: "İsrail'in Suriye'ye saldırısı Arap dünyasına yapılmıştır"

"İsrail'in Suriye'ye saldırısı Arap dünyasına yapılmıştır"

1 saat önce

Gazze'deki Hamas Hareketi, İsrail'in dün Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde bir bölgede konuşlandırılmış uçaksavar bataryasına düzenlediği saldırısının Arap dünyasının tümüne yapılmış olduğunu belirtti.

Gazze'deki Hamas Hareketi, İsrail'in dün Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde bir bölgede konuşlandırılmış uçaksavar bataryasına düzenlediği saldırısının Arap dünyasının tümüne yapılmış olduğunu belirtti.
Hamas sözcüsü Hazim Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik düzenlediği saldırının Arap dünyasına yapılmış olduğu duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu saldırının halk, toprak ve mukaddesat olarak Filistin'e karşı durmak bilmeyen saldırının bir uzantısı olduğu vurgulandı.
İsrail bombardımanının insan ve toprak olarak Arap dünyasına karşı yürütülen işgal saldırılarının bir devamı olduğu belirtilen açıklamada "Bu saldırı işgalci İsrail'in bölge ve Arap dünyasının en merkezindeki düşmanı olduğunu yeniden vurguluyor" ifadelerine yer verildi.
İsrail'in saldırıların sürdürebilmek için İslam dünyasının iç anlaşmazlıklarından istifade ettiğine dikkat çekilen açıklamada, tüm unsurlarıyla ümmetin iç anlaşmazlıklarının sonlandırılmasının gerekli olduğuna işaret edildi.
Dün İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Suriye'ye ait bir uçaksavardan İsrail hava sahasında rutin uçuş yapan uçağımıza ateş açıldı. Buna karşılık uçağımıza ateş açan uçaksavar bataryasını vurduk." ifadelerine yer verilmişti.
Öte yandan Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin doğusundaki Han Ernebe bölgesindeki askeri noktaya düzenlediği saldırıda bir askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:09 Kaynak: AA
Hamas, Suriye, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla İftar Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 05:01:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İsrail'in Suriye'ye saldırısı Arap dünyasına yapılmıştır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]