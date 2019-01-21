Son Dakika Haberleri: İsrail'in Suriye'ye Yaptığı Saldırıda 4 Suriye Askeri Öldü

İsrail'in Suriye'ye Yaptığı Saldırıda 4 Suriye Askeri Öldü

2 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırasında 4 Suriye askerin öldüğünü, 6 sının ise yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Suriye'ye Yaptığı Saldırıda 4 Suriye Askeri Öldü, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırasında 4 Suriye askerin öldüğünü, 6 sının ise yaralandığını açıkladı. Saldırıda Şam Havalimanının da zarar gördüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in geçtiğimiz akşam Suriye'ye yaptığı hava saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Ulusal Savunma Yönetimi Merkezinden paylaşılan bilgilere göre, İsrail'in Suriye topraklarına düzenlediği gece saldırısı sonucu, 4 Suriye askeri öldü, 6 kişi yaralandı ve Şam havaalanı hasar gördüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca Suriye'deki hava savunma sistemlerinin 30'dan fazla İsrail füzesini imha ettiği açıklandı.

Açıklamada, "21 Ocak 2019'da, 02: 11 - 02: 56 saatleri arasında, İsrail hava kuvvetleri Suriye topraklarının batı, güney-batı ve güney yönlerinden üç hava saldırısı düzenledi" açıklamasını yapan Bakanlık, "Dört Suriye askeri öldürüldü, altı kişi yaralandı. Saldırı sonucu, Şam Uluslararası Havalimanı'nın altyapısı kısmen zarar gördü" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

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