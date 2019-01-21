İsrail'in Suriye'ye Yaptığı Saldırıda 4 Suriye Askeri Öldü
2 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırasında 4 Suriye askerin öldüğünü, 6 sının ise yaralandığını açıkladı.
Rusya
Savunma Bakanlığı, İsrail
'in Suriye
'ye yaptığı saldırasında 4 Suriye askerin öldüğünü, 6 sının ise yaralandığını açıkladı. Saldırıda Şam
Havalimanının da zarar gördüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in geçtiğimiz akşam Suriye'ye yaptığı hava saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Ulusal Savunma
Yönetimi Merkezinden paylaşılan bilgilere göre, İsrail'in Suriye topraklarına düzenlediği gece saldırısı sonucu, 4 Suriye askeri öldü, 6 kişi yaralandı ve Şam havaalanı hasar gördüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca Suriye'deki hava savunma sistemlerinin 30'dan fazla İsrail füzesini imha ettiği açıklandı.
Açıklamada, "21 Ocak 2019'da, 02: 11 - 02: 56 saatleri arasında, İsrail hava kuvvetleri Suriye topraklarının batı, güney-batı ve güney yönlerinden üç hava saldırısı düzenledi" açıklamasını yapan Bakanlık, "Dört Suriye askeri öldürüldü, altı kişi yaralandı. Saldırı sonucu, Şam Uluslararası Havalimanı'nın altyapısı kısmen zarar gördü" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
Tansiyon Yükseliyor! İsrail Hedefleri Vurdu, İran Meydan Okudu
Dağa Hdp Yoluyla Gittim"
Abla ve Kardeşin Eski Sevgili Tarafından Vahşice Öldürüldüğü İleri Sürülüyor
Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu