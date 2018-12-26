Son Dakika Haberleri: İsrail'in Terör Adına Ağıt Yakmasına Şaşırmıyoruz"

İsrail'in Terör Adına Ağıt Yakmasına Şaşırmıyoruz"

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ne terör devleti İsrail'in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına, ne de İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz.

İsrail'in Terör Adına Ağıt Yakmasına Şaşırmıyoruz
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ne terör devleti İsrail'in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına, ne de İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türk ordusuna yönelik iftiralarına ilişkin paylaşımda bulundu.

" Türkiye'nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı, hem sahada hem masa başında aldığı sonuçlar ve Cumhurbaşkanımızın haykırdığı hakikatler yalnızca İsrail Başbakanı Netanyahu'yu değil, İsrail Adalet Bakanını da fazlasıyla rahatsız etmiş." ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti:

"Ne terör devleti İsrail'in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:37 Kaynak: AA

İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi Türk Hackerlar, Yunan Dışişleri Bakanlığının Sitesini Hackledi

Muhammed Salah, İsrailli Oyuncu Munas Dabbur'un Liverpool'a Transferine Karşı Çıktı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:01:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in Terör Adına Ağıt Yakmasına Şaşırmıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]