İsrail'in Terör Adına Ağıt Yakmasına Şaşırmıyoruz"
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ne terör devleti İsrail'in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına, ne de İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, "Ne terör devleti İsrail
'in YPG, PKK
gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına, ne de İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Gül, sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
'nun Türk ordusuna yönelik iftiralarına ilişkin paylaşımda bulundu.
" Türkiye
'nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı, hem sahada hem masa başında aldığı sonuçlar ve Cumhurbaşkanımızın haykırdığı hakikatler yalnızca İsrail Başbakanı Netanyahu'yu değil, İsrail Adalet Bakanını da fazlasıyla rahatsız etmiş." ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti:
"Ne terör devleti İsrail'in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:37 Kaynak: AA
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