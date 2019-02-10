Son Dakika Haberleri: İsrail'in Tıph Kararının Ardından Filistinlilerden El-Halil Sakinlerini Koruma Girişimi

İsrail'in Tıph Kararının Ardından Filistinlilerden El-Halil Sakinlerini Koruma Girişimi

24 dakika önce

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararının ardından Filistinli aktivistler, kent sakinlerini Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından korumak için harekete geçti.

İsrail'in Tıph Kararının Ardından Filistinlilerden El-Halil Sakinlerini Koruma Girişimi, System.String[]
EL- İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararının ardından Filistinli aktivistler, kent sakinlerini Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından korumak için harekete geçti.

El-Halil'deki Tel Rumeyde mahallesinde bir araya gelen onlarca aktivist, TIPH'nin üniformalarına benzer kostümler giydi. Tel Rumeyde'deki öğrenciler de aktivistlere destek verdi.

El-Halil'deki Yahudi Yerleşimlerine Karşı Gençler Topluluğu Sözcüsü Muhammed Zugayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları girişim çerçevesinde başta öğrenciler olmak üzere kent sakinlerini korumayı amaçladıklarını söyledi.

Zugayr, fotoğraf ve görüntü çekerek İsrail ihlallerini sürekli takip halinde olacaklarını ve tüm dünyaya duyuracaklarını ifade etti.

Öte yandan, İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin aktivistlere sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu görüldü.

Uzun zamandır İsrail'in hedefindeki TIPH'nin görev süresi bu ay sonunda bitiyor.

Uluslararası misyonun görev süresi, yılda iki kez İsrail ve Filistin yönetimleri tarafından uzatılıyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Bize karşı çalışan uluslararası bir gücün varlığına izin vermeyeceğiz." diyerek TIPH'nin görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu.

TIPH, El-Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek olmak için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:36 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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