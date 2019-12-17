Son Dakika › Dünya › İsrail'in Türkiye ile doğal gaz hattı müzakerelerine açık olduğu iddiası - Son Dakika Dünya
İsrail'in Türkiye ile doğal gaz hattı müzakerelerine açık olduğu iddiası
6 saat önce
İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın muhabiri Amichai Stein, İsrailli yetkililerin, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak amacıyla bir boru hattı inşa etmek için Ankara'yla "müzakereye hazır olduğunu" duyurdu.
İsrail'in Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak amacıyla bir boru hattı inşa etmek için Ankara'ya "müzakereye hazır olduğunu" söylediği iddia edildi.
İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın muhabiri Amichai Stein'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre İsrailli yetkililer "Eğer Türkiye İsrail gazını Avrupa'ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddi ise biz müzakereye açığız." mesajı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:38
Son Dakika Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi Mansur Yavaş'tan Ankaralı çiftçilere müjde: 400 ton tohum dağıtılacak Türkiye'de piyasaya sunulacak yeni telefonlarda Google uygulamaları olmayacak! Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den yeni parti tepkisi: Kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir