İsrail'in Türkiye ile doğal gaz hattı müzakerelerine açık olduğu iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrail'in Türkiye ile doğal gaz hattı müzakerelerine açık olduğu iddiası - Son Dakika Dünya

İsrail'in Türkiye ile doğal gaz hattı müzakerelerine açık olduğu iddiası

6 saat önce

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın muhabiri Amichai Stein, İsrailli yetkililerin, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak amacıyla bir boru hattı inşa etmek için Ankara'yla "müzakereye hazır olduğunu" duyurdu.

İsrail'in Türkiye ile doğal gaz hattı müzakerelerine açık olduğu iddiası, System.String[]

İsrail'in Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak amacıyla bir boru hattı inşa etmek için Ankara'ya "müzakereye hazır olduğunu" söylediği iddia edildi.


İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın muhabiri Amichai Stein'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre İsrailli yetkililer "Eğer Türkiye İsrail gazını Avrupa'ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddi ise biz müzakereye açığız." mesajı verdi.

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Türkiye, Ankara, Avrupa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:38 
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