İsrail'in uluslararası havaalanının parkında bir araç yandığı için tüm uçuşlar durduruldu - Son Dakika

TEL İsrail'in tek Uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion'un otoparkında bir aracın yanması nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu.
Havaalanında bulunan AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, güvenlik görevlileri bir kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişinin yakınları güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.
Yetkililer gözaltı sebebine dair bir açıklama yapmadı.
Kaynak: AA
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