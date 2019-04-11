İsrail'in Uzay Aracı Beresheet'in Ay'a İnişi Başarısız Oldu
1 saat önce
İsrailli uzay şirketi SpaceIL, Beresheet isimli uzay aracını 22 Şubat'ta SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:41 Kaynak: DHA
İsrailli uzay şirketi SpaceIL, Beresheet isimli uzay aracını 22 Şubat'ta SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD
'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatmıştı.
SpaceIL'in Twitter
hesabından yapılan açıklamada inişin başarısızlıkla sonuçlandığı bilgisi "İnancınızı kaybetmeyin! Çok yaklaştık ancak iniş sırasında maalesef başarılı olamadık" mesajı ile paylaşıldı.
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